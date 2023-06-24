Власти Германии: Россия должна заплатить за восстановление Украины 2 24.06.2023, 10:58

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Для этого будет задействовано международное право.

России, «очевидно», когда-нибудь придется заплатить за восстановление Украины, разрушенной войной, считает министр по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Свенья Шульце (Svenja Schulze). «Они должны заплатить за то, что они уничтожили. Таково международное право», - заявила Шульце в беседе с DW.

На вопрос, насколько реалистична эта перспектива, министр ответила, что «не вполне уверена» в этом. «Но нам необходимо сделать все, чтобы добиться этого, потому что они уничтожили так много вещей. Они разрушили всю инфраструктуру, они разрушили дома, и они должны заплатить за это. И это должно быть частью переговоров о прекращении войны», - подчеркнула Свенья Шульце.

Партнеры Украины пообещали 60 млрд евро на восстановление

Шульце приняла участие в международной конференции по восстановлению Украины (Ukraine Recovery Conference), которая прошла в Лондоне 21-22 июня. По итогам этой встречи иностранные доноры пообещали направить в общей сложности 60 млрд евро на нужды Украины в восстановлении, сообщил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли.

Большая часть этой суммы поступит из пакета помощи в размере около 50 млрд евро, о котором несколькими днями ранее объявил Европейский Союз. США планируют предоставить Киеву помощь в размере 1,3 млрд долларов (1,19 млрд евро), главным образом для восстановления энергетического сектора и инфраструктуры. Великобритания обязалась выделить 240 млн фунтов стерлингов (279 млн евро), а Германия объявила о предоставлении гуманитарной помощи на сумму 381 млн евро.

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