В российских регионах в связи с военным мятежом Пригожина отменили все массовые мероприятия 7 24.06.2023, 11:03

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Паника охватила и власти Москвы.

Все массовые мероприятия, которые планировали провести в выходные, отменены в Москве, в Тульской, Ростовской, Воронежской, Липецкой, Калининградской и Тверской областях. В российской столице выпускные вечера в школах перенесли на неделю, сообщает BILD.

Ранее в Москве, Подмосковье и Воронежской области ввели режим контртеррористической операции.

Тем временем губернатор приграничной Курской области Роман Старовойт назвал обстановку в регионе «напряженной» и объявил о том, что меры безопасности будут усилены. Он призвал жителей «оставаться благоразумными и не поддаваться на провокации».

Об усилении мер безопасности также сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

«Во взаимодействии с силовыми структурами мы обеспечиваем безопасность и правопорядок на территории области. Все службы работают в штатном режиме, прошу отнестись с пониманием к принимаемым мерам», — написал он.

Ранее, как писал сайт Charter97.org, главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин заявил о начале военного переворота. Войска ЧВК «Вагнер» уже взяли Ростов-на-Дону и вошли в Воронежскую область РФ. В Ростове Пригожин анонсировал поход на Москву. Передовые колонны «Вагнера» на бронетехнике уже вошли в Воронежскую область РФ и движутся в сторону Москвы. Российские и международные СМИ сообщили, что Воронеж взят Пригожиным без боя.

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