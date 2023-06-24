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В Воронежской области РФ идут бои: 300 км трассы «Дон» перекрыты

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  • 24.06.2023, 11:13
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В Воронежской области РФ идут бои: 300 км трассы «Дон» перекрыты

Колонны ЧВК прорываются к Москве.

Больше 300 км трассы «Дон» в Воронежской области РФ перекрыты.

Губернатор региона Александр Гусев пишет в своем телеграм-канале, что по трассе М-4 «Дон» в Воронежской области закрыто движение с 464-го по 777-й километры.

Огромные пробки из фур возникли на трассах из города Шахты в сторону Москвы и около города Елец в Липецкой области.

На видео: военная техника перекрыла дорогу в Ростовской области РФ.

Издание The Moscow Times сообщает, что в Воронежской области РФ идут бои. «Снаряды попали в жилые дома, на трассе стоит сгоревший грузовик», — говорится в сообщении.

Ранее, как писал сайт Charter97.org, главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин заявил о начале военного переворота. Войска ЧВК «Вагнер» уже взяли Ростов-на-Дону и вошли в Воронежскую область РФ. В Ростове Пригожин анонсировал поход на Москву. Передовые колонны «Вагнера» на бронетехнике уже вошли в Воронежскую область РФ и движутся в сторону Москвы. Российские и международные СМИ сообщили, что Воронеж взят Пригожиным без боя.

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