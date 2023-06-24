Жители Челябинска поддержали вооруженное восстание Пригожина

Жители Челябинска поддержали вооруженное восстание Пригожина4
- 24.06.2023, 11:23
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В городе проходят акции в поддержку ЧВК «Вагнер».
Жители некоторых российских городов и регионов поддержали вооруженный мятеж Евгения Пригожина против Кремля.
В Челябинске прямо сейчас проходит автопробег в поддержку Пригожина и ЧВК «Вагнер», сообщают «Протесты в мире».
Ранее, как писал сайт Charter97.org, главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин заявил о начале военного переворота. Войска ЧВК «Вагнер» уже взяли Ростов-на-Дону и вошли в Воронежскую область РФ. В Ростове Пригожин анонсировал поход на Москву. Передовые колонны «Вагнера» на бронетехнике уже вошли в Воронежскую область РФ и движутся в сторону Москвы. Российские и международные СМИ сообщили, что Воронеж взят Пригожиным без боя.