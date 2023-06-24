Умер замглавы партии «Справедливый мир» Валерий Ухналев 24.06.2023, 11:25

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Политик скончался после тяжелой болезни.

После тяжелой болезни скончался заместитель председателя партии левых «Справедливый мир» Валерий Ухналев. Ему было 68 лет.

Валерий Петрович Ухналев родился 18 июля 1954 года.

Трудовой путь начинал рабочим. Преподавал технические дисциплины в Могилевском машиностроительном институте. С 1978 года был на комсомольской работе. Прошел путь от секретаря комитета комсомола института до заведующего отделом организационной и кадровой работы Центрального Комитета.

Член Бюро ЦК партии с 1994 года. Неоднократно избирался первым секретарем Минского областного комитета партии.

С 2009 года — заместитель председателя Белорусской партии левых «Справедливый мир».

Прощание с Валерием Ухналевым состоится в понедельник в ритуальном зале по улице Кульман, 9 в Минске с 12.00 до 13.30, пишет «Народная Воля».