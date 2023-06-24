Путин позвонил Лукашенко 23 24.06.2023, 11:27

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И рассказал о сегодняшней ситуации в России.

Президент РФ Владимир Путин сегодня утром позвонил белорусскому диктатору Александру Лукашенко.

Путин «проинформировал беларусского коллегу о ситуации в России», сообщает пресс-служба диктатора.

Ранее, как писал сайт Charter97.org, главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин заявил о начале военного переворота. Войска ЧВК «Вагнер» уже взяли Ростов-на-Дону и вошли в Воронежскую область РФ. В Ростове Пригожин анонсировал поход на Москву. Передовые колонны «Вагнера» на бронетехнике уже вошли в Воронежскую область РФ и движутся в сторону Москвы. Российские и международные СМИ сообщили, что Воронеж взят Пригожиным без боя.

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