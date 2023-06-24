СМИ: Российская авиация бьет по трассе «Дон» с «вагнеровцами» 9 24.06.2023, 11:36

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Удары наносятся не по военным колоннам, а по самой дороге.

Российский телеграм-канал «Рыбарь» сообщает, что фронтовая авиация начала работу по трассе М4, чтобы воспрепятствовать дальнейшему продвижению ЧВК «Вагнер».

«Возможная работа авиацией ФАБами (авиабомбами) по М4 может быть продиктована не столько намерением ударить по колоннам, сколько преградить путь и вывести участки трассы, чтобы воспрепятствовать дальнейшему продвижению ЧВК», - пишет канал.

Эта трасса идет через Ростов, Воронеж, а в Москве заканчивается районом Домодедово.

Информацию подтвердили другие российские, а также украинские СМИ.

Ранее, как писал сайт Charter97.org, главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин заявил о начале военного переворота. Войска ЧВК «Вагнер» уже взяли Ростов-на-Дону и вошли в Воронежскую область РФ. В Ростове Пригожин анонсировал поход на Москву. Передовые колонны «Вагнера» на бронетехнике уже вошли в Воронежскую область РФ и движутся в сторону Москвы. Российские и международные СМИ сообщили, что Воронеж взят Пригожиным без боя.

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