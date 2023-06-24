Британская разведка: Судьба России решится в ближайшие часы 9 24.06.2023, 11:38

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Минобороны Британии оценило успех похода Пригожина на Москву.

Поход основателя ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина в Москву в ближайшие часы будет зависеть от лояльности российских сил безопасности и Нацгвардии.

Об этом сообщает Министерство обороны Британии.

«В Ростове-на-Дону «Вагнер» почти наверняка занял ключевые объекты безопасности, включая штаб, который руководит военными операциями России в Украине», - пишет разведка.

Отмечается, что другие подразделения «Вагнера» движутся на север через Воронежскую область с целью вероятно добраться до Москвы. Из-за ограниченных свидетельств о противостоянии между ЧВК и российскими силовиками, возможно, некоторые из последних подчинились наемникам.

«В ближайшие часы лояльность российских сил безопасности, и особенно Национальной гвардии России, будет ключевым фактором в развитии кризиса. Это самый серьезный вызов российскому государству за последнее время», - пишет разведка.

Ранее, как писал сайт Charter97.org, главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин заявил о начале военного переворота. Войска ЧВК «Вагнер» уже взяли Ростов-на-Дону и вошли в Воронежскую область РФ. В Ростове Пригожин анонсировал поход на Москву. Передовые колонны «Вагнера» на бронетехнике уже вошли в Воронежскую область РФ и движутся в сторону Москвы. Российские и международные СМИ сообщили, что Воронеж взят Пригожиным без боя.

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