«Вагнеровцы» сбили самолет и еще один вертолет Минобороны РФ в Воронежской области 28 24.06.2023, 11:56

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В идущих к Москве колоннах появились системы ПВО.

«Вагнеровцы» сообщают о сбитии самолета Минобороны РФ в Воронежской области.

«В Кантемировском районе Воронежской области сообщили о сбитом самолете», — сообщают СМИ.

В колоннах ЧВК «Вагнер», двигающихся на Москву, замечены системы ПВО.

Вертолет РФ, который пытался атаковать колонну ЧВК в Воронежской области, также был сбит.

Ранее Пригожин сообщал о сбитии трех вертолетов Минобороны РФ, пытавшихся атаковать его колонны.

Ранее, как писал сайт Charter97.org, главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин заявил о начале военного переворота. Войска ЧВК «Вагнер» уже взяли Ростов-на-Дону и вошли в Воронежскую область РФ. В Ростове Пригожин анонсировал поход на Москву. Передовые колонны «Вагнера» на бронетехнике уже вошли в Воронежскую область РФ и движутся в сторону Москвы. Российские и международные СМИ сообщили, что Воронеж взят Пригожиным без боя.

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