Кадыров объявил о «предательстве» Пригожина 24.06.2023, 12:05

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Глава Чечни заявил об участии в «подавлении мятежа».

Глава Чечни Рамзан Кадыров после долго молчания отреагировал на военный переворот Евгения Пригожина и движение колонн ЧВК «Вагнер» на Москву.

Кадыров назвал происходящее «ножом в спину» и «настоящим военным мятежом».

«Бойцы Минобороны и Росгвардии по Чеченской Республике уже выехали в зоны напряженности. Мы сделаем все, чтобы сохранить единство России и защитить ее государственность! Мятеж должен быть подавлен, и если для этого необходимо принять жесткие мер», - заявил глава Чечни.

Ранее, как писал сайт Charter97.org, главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин заявил о начале военного переворота. Войска ЧВК «Вагнер» уже взяли Ростов-на-Дону и вошли в Воронежскую область РФ. В Ростове Пригожин анонсировал поход на Москву. Передовые колонны «Вагнера» на бронетехнике уже вошли в Воронежскую область РФ и движутся в сторону Москвы. Российские и международные СМИ сообщили, что Воронеж взят Пригожиным без боя.

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