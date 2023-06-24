Крупнейшие российские банки резко подняли курсы валют 5 24.06.2023, 12:11

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Российский рубль рухнул из-за вооруженного восстания Пригожина.

Сегодня доллар во многих российских банках продают выше 90 рублей, евро — выше 100 рублей. Самый высокий курс в Росбанке: 105 рублей за доллар и 115 за евро. В Сбербанке — 88,33 и 94,16 рубля соответственно, сообщает brief.

Кроме того, стоимость акций российских компаний стала резко снижаться накануне вечером на фоне сообщений о начале вооруженного конфликта между ЧВК «Вагнер» и Минобороны РФ.

Ранее, как писал сайт Charter97.org, главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин заявил о начале военного переворота. Войска ЧВК «Вагнер» уже взяли Ростов-на-Дону и вошли в Воронежскую область РФ. В Ростове Пригожин анонсировал поход на Москву. Передовые колонны «Вагнера» на бронетехнике уже вошли в Воронежскую область РФ и движутся в сторону Москвы. Российские и международные СМИ сообщили, что Воронеж взят Пригожиным без боя.

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