«Вагнеровцы» без сопротивления заняли Бутурлиновку в Воронежской области и берут крупный военный аэродром

«Вагнеровцы» без сопротивления заняли Бутурлиновку в Воронежской области и берут крупный военный аэродром4
- 24.06.2023, 12:17
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На вооружении мятежников есть ЗРК Панцирь-С1.
Колонны ЧВК «Вагнер» прошли через Бутурлиновку Воронежской области РФ в сторону Таловой. В 4 км от Бутурлиновки находится крупный военный аэродром.
Местные жители сообщают, что ЧВК «Вагнер» проехали Бутурлиновку Воронежской области без сопротивления
«ЗРК Панцирь-С1 есть у них в наличии», — сообщают российские телеграмм-каналы.
Ранее, как писал сайт Charter97.org, главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин заявил о начале военного переворота. Войска ЧВК «Вагнер» уже взяли Ростов-на-Дону и вошли в Воронежскую область РФ. В Ростове Пригожин анонсировал поход на Москву. Передовые колонны «Вагнера» на бронетехнике уже вошли в Воронежскую область РФ и движутся в сторону Москвы. Российские и международные СМИ сообщили, что Воронеж взят Пригожиным без боя.