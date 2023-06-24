«Вагнеровцы» без сопротивления заняли Бутурлиновку в Воронежской области и берут крупный военный аэродром 4 24.06.2023, 12:17

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На вооружении мятежников есть ЗРК Панцирь-С1.

Колонны ЧВК «Вагнер» прошли через Бутурлиновку Воронежской области РФ в сторону Таловой. В 4 км от Бутурлиновки находится крупный военный аэродром.

Местные жители сообщают, что ЧВК «Вагнер» проехали Бутурлиновку Воронежской области без сопротивления

«ЗРК Панцирь-С1 есть у них в наличии», — сообщают российские телеграмм-каналы.

Ранее, как писал сайт Charter97.org, главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин заявил о начале военного переворота. Войска ЧВК «Вагнер» уже взяли Ростов-на-Дону и вошли в Воронежскую область РФ. В Ростове Пригожин анонсировал поход на Москву. Передовые колонны «Вагнера» на бронетехнике уже вошли в Воронежскую область РФ и движутся в сторону Москвы. Российские и международные СМИ сообщили, что Воронеж взят Пригожиным без боя.

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