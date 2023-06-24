Довоевались и допелись 2 Телеграм-канал «СерпомПо»

24.06.2023, 12:23

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Путин выкормил Пригожина на кремлевской кухне.

Многое было за 32 года новой России, но до «вооруженного мятежа» наша страна доходила только однажды – в 1993-м. Тогда, после подавления выступления, выходом стали конкурентные выборы в Госдуму, большинство в которой оказалось совсем не у тех, кто мятеж подавил. Но кризис власти изжил себя - положение было стабилизировано, насилие ушло с улиц, его заменили думские дебаты.

Сегодняшние события стали возможны как следствие «спецоперации» великого геополитика. Это он привел Россию к «великим потрясениям». Он – главный виновный. Это – результат его политики.

Но не только Путин виноват. А вся правящая верхушка. Все, кто ему поддакивал, сгибался перед ним, получая посты, награды, деньги. Вы, кто ради личных выгод, превратил общественную службу в прислужничество случайному человеку, силою обстоятельств оказавшемуся на вершине власти.

Ну что, начальники? Большие и малые. Думцы, «сенаторы», министры внутренних охранных дел. Допелись на концертах за Путина и вместе с ним? Всласть наловились «иноагентов», «нежелательных». Разгромили гражданские организации, пересажали мирных политических активистов, других обложили штрафами, третьих выдавили за границу. Запретили митинги и демонстрации. Фактически ликвидировали выборы. Превратили телевизор в пропагандистский рупор. Отменяли гастроли исполнителям, имевшим смелость иметь свое мнение. Превратили суд в пародию. Уничтожили все разумные сдержки и противовесы для верховной власти, превратили ее в абсолют, которому все позволено.

Вы, путинцы по случаю (не будет его, предадите и броситесь служить другому или детей своих пошлете), закрыли для страны возможность мирно, в правовом поле, при конкурентных медиа и выборах, обсуждать ее прошлое, настоящее и будущее, принимать решения после открытых обсуждений, а не закрытых совещаний Совбеза, превращенного в новое Политбюро.

А удар пришел, как сказал сегодня Путин, «в спину» - от своих. Вы выкормили Пригожина на кремлевской кухне, после крымской авантюры позволили ему вырасти в вооруженную силу, продвинули его в Сирию и Африку и, наконец, в Украину. Пригожин – полностью ваше создание. И его «структура» тоже.

В своем обращении по случаю «вооруженного мятежа» Путин демонстрирует желание продолжать все то, что он делает сегодня. Но решение, нужное стране, прямо противоположное – заканчивайте.

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