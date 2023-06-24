Пригожин жестко ответил Путину на предложение сдаться 10 24.06.2023, 12:31

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Бойцы ЧВК «Вагнер» не собираются заканчивать начатое.

Поднявший вооруженный мятеж глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что бойцы ЧВК не собираются по требованию президента РФ Владимира Путина или ФСБ прийти с повинной.

Он назвал своих бойцов ЧВК «патриотами», которые не хотят, чтобы «страна жила в коррупции, обмане и бюрократии».

«Никто не собирается по требованию ФСБ, президента или еще кого-нибудь прийти с повинной, потому что мы не хотим, чтобы страна жила дальше в коррупции, в обмане и в бюрократии. Когда мы воевали в Африке, нам говорили, что нам нужна Африка, а потом ее бросили, потому что разворовали все деньги, которые должны были идти на помощь.

А чинуши сидят, экономят их [деньги] для себя, как раз для того случая, который произошел сегодня, когда кто-то идет на Москву.

Теперь они не экономят ничего, они бьют самолетами и вертолетами по колоннам, где идет мирняк. При этом бьют по мирняку, потому что не попадают и бьют куда попало. Поэтому мы — патриоты. А те, кто сегодня нам противостоит, это те, кто собрались вокруг подонков»

Ранее, как писал сайт Charter97.org, главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин заявил о начале военного переворота. Войска ЧВК «Вагнер» уже взяли Ростов-на-Дону и вошли в Воронежскую область РФ. В Ростове Пригожин анонсировал поход на Москву. Передовые колонны «Вагнера» на бронетехнике уже вошли в Воронежскую область РФ и движутся в сторону Москвы. Российские и международные СМИ сообщили, что Воронеж взят Пригожиным без боя.

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