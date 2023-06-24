Кремль бросил «кадыровцев» против ЧВК «Вагнер» 24.06.2023, 12:44

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Большая колонна движется из Чечни к Ростову.

Утром 24 июня из Чечни экстренно выехала большая колонна с военными. Вероятно, «кадыровцы» могут быть брошены на подавление восстания ЧВК «Вагнер» и ее главы Евгения Пригожина. О колонне пишут чеченские паблики, передает Диалог.UA.

«Большая военная колонна выехала из Чечни», - написал оппозиционный чеченский ресурс 1ADAT.

Чеченских военных грузовиками перебрасывают в неизвестном направлении.

Скорее всего, они направляются на запад страны для подавления восстания «вагнеровцев».

Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ сообщает, что бойцы «Ахмата» выдвинулись к Ростову. На въездах в Ростов посты «вагнеровцев».

Ранее, как писал сайт Charter97.org, главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин заявил о начале военного переворота. Войска ЧВК «Вагнер» уже взяли Ростов-на-Дону и вошли в Воронежскую область РФ. В Ростове Пригожин анонсировал поход на Москву. Передовые колонны «Вагнера» на бронетехнике уже вошли в Воронежскую область РФ и движутся в сторону Москвы. Российские и международные СМИ сообщили, что Воронеж взят Пригожиным без боя.