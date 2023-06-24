В занятом ЧВК «Вагнер» Воронеже горит нетебаза 6 24.06.2023, 12:52

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Базу атаковали вертолеты Минобороны РФ.

В занятом ЧВК «Вагнер» Воронеже сильный пожар. СМИ сообщают, что горит нефтебаза.

Столб дыма виден из многих частей города. Причины пожара не сообщаются.

По предварительным данным, базу атаковали вертолеты Минобороны РФ

Ранее Reuters сообщил, что все военные объекты в Воронеже контролируют зашедшие в город наемники ЧВК «Вагнер». По словам местных жителей, в районе нефтебазы как раз идут бои.

Кроме того, издание Baza сообщает, что в Воронежской области, недалеко от населенного пункта Кантемировка, разбился самолет Ан-24. По данным журналистов, его могли сбить, в результате падения погибли как минимум три человека.

Ранее, как писал сайт Charter97.org, главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин заявил о начале военного переворота. Войска ЧВК «Вагнер» уже взяли Ростов-на-Дону и вошли в Воронежскую область РФ. В Ростове Пригожин анонсировал поход на Москву. Передовые колонны «Вагнера» на бронетехнике уже вошли в Воронежскую область РФ и движутся в сторону Москвы. Российские и международные СМИ сообщили, что Воронеж взят Пригожиным без боя.

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