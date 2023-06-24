Подоляк: В России началась гражданская война, «Вагнер» идет на Москву 24.06.2023, 13:04

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События развиваются по предсказанному сценарию.

Мятеж главаря ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина против властей России – фактически начало гражданской войны. После начала контрнаступления ВСУ в кремлевских элитах случился раскол. Боевики Пригожина идут походом на Москву. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что старт контрнаступления армии Украины привел к расколу российских элит. Все идет по сценарию, о котором говорилось еще в прошлом году.

«События развиваются по тому сценарию, о котором мы говорили в течение всего прошлого года. Начало украинского контрнаступления окончательно дестабилизировало российские элиты, усилив внутренний раскол, возникший после поражения в Украине», - отметил Подоляк.

По его словам, мятеж Пригожина – де-факто начало гражданской войны в России. Режим Путина не может подавить сопротивление из-за крушения кремлевской системы власти. Боевики Вагнера идут на Москву.

«Сегодня мы фактически наблюдаем начало гражданской войны. Группа Пригожина захватывает военные объекты, штабы и целые города, почти не встречая сопротивления на своем пути, разоружая случайных солдат и полицейских. Путин объявляет Пригожина предателем и вне закона и анонсирует соответствующие приказы спецслужбам, но ничего не происходит - кризис управления, фактическая потеря власти. В то же время «Вагнер» продолжает свой марш на Москву», - сказал чиновник.

Также он подчеркнул, что Украина продолжает идти своим путем и двигается к возвращению всех своих территорий.

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