Токаев отказался помогать Путину в подавлении вооруженного мятежа

Токаев отказался помогать Путину в подавлении вооруженного мятежа15
- 24.06.2023, 13:10
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Президент Казахзстана назвал происходящее «внутренним делом» России.
Президент России Владимир Путин сегодня утром позвонил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. Об этом сообщили в администрации казахстанского президента.
Путин проинформировал Токаева о ситуации в стране.
«Касым-Жомарт Токаев отметил, что происходящие события – это внутреннее дело России», – рассказали по итогам разговора в администрации президента Казахстана.
Сегодня президент России также звонил Александру Лукашенко. Беларусь, Казахстан и Россия являются союзниками по ОДКБ. В январе 2022 года во время беспорядков в Казахстане страны ОДКБ направили свой контингент в эту страну.
Ранее, как писал сайт Charter97.org, главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин заявил о начале военного переворота. Войска ЧВК «Вагнер» уже взяли Ростов-на-Дону и вошли в Воронежскую область РФ. В Ростове Пригожин анонсировал поход на Москву. Передовые колонны «Вагнера» на бронетехнике уже вошли в Воронежскую область РФ и движутся в сторону Москвы. Российские и международные СМИ сообщили, что Воронеж взят Пригожиным без боя.