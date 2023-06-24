Токаев отказался помогать Путину в подавлении вооруженного мятежа 15 24.06.2023, 13:10

9,066

Президент Казахзстана назвал происходящее «внутренним делом» России.

Президент России Владимир Путин сегодня утром позвонил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. Об этом сообщили в администрации казахстанского президента.

Путин проинформировал Токаева о ситуации в стране.

«Касым-Жомарт Токаев отметил, что происходящие события – это внутреннее дело России», – рассказали по итогам разговора в администрации президента Казахстана.

Сегодня президент России также звонил Александру Лукашенко. Беларусь, Казахстан и Россия являются союзниками по ОДКБ. В январе 2022 года во время беспорядков в Казахстане страны ОДКБ направили свой контингент в эту страну.

Ранее, как писал сайт Charter97.org, главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин заявил о начале военного переворота. Войска ЧВК «Вагнер» уже взяли Ростов-на-Дону и вошли в Воронежскую область РФ. В Ростове Пригожин анонсировал поход на Москву. Передовые колонны «Вагнера» на бронетехнике уже вошли в Воронежскую область РФ и движутся в сторону Москвы. Российские и международные СМИ сообщили, что Воронеж взят Пригожиным без боя.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».