СМИ: Танки «вагнеровцев» вошли в Липецкую область РФ
- 24.06.2023, 13:23
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Колонны войск Пригожина приближаются к Москве.
На трассе М-4 в Липецкой области заметили передвижения танков в сторону Москвы — Медиазона
Российские СМИ сообщили, что передовые группы колонн «Вагнера» замечены уже в Липецкой области РФ.
На трассе М-4 в Липецкой области заметили передвижения танков «Вагнера» в сторону Москвы, сообщает «Медиазона».
Телеграм-канал ВЧУ-ОГПУ подтвердил информацию и опубликовал видео танков, едущих к Москве.
Ранее, как писал сайт Charter97.org, главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин заявил о начале военного переворота. Войска ЧВК «Вагнер» уже взяли Ростов-на-Дону и вошли в Воронежскую область РФ. В Ростове Пригожин анонсировал поход на Москву. Передовые колонны «Вагнера» на бронетехнике уже вошли в Воронежскую область РФ и движутся в сторону Москвы. Российские и международные СМИ сообщили, что Воронеж взят Пригожиным без боя.