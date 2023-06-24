Зеленский отреагировал на вооруженный мятеж в России 5 24.06.2023, 13:29

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Слабость Москвы очевидна.

Российская Федерация избрала саморазрушение, когда ступила на путь зла. Сегодня Московская область забаррикадировалась от тех, кого сама вооружила.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Каждый, кто выбирает путь зла, разрушает себя сам. Посылает колонны военных уничтожать жизнь другой страны – и не может удержать их от побега и предательства, когда жизнь сопротивляется. Терроризирует ракетами, а когда их сбивают – унижается, чтобы дали Шахеды. Унижает людей и бросает на войну сотни тысяч – чтобы наконец забаррикадироваться в Московской области от тех, кого сам вооружил. Россия долго маскировала пропагандой своей слабости и глупости своего правления. А теперь хаоса уже столько, что ни одной ложью его не утаишь. И все это – один человек, который снова и снова пугает 1917 годом, хотя вообще ни к чему другому привести не способен», - отметил Зеленский.

Также он добавил, что слабость России как государства стала настолько очевидной, что скрыть этого уже невозможно. Российских оккупантов ждет еще больше проблем, если они будут оставаться в Украине. Украинские войска знают, как действовать.

«Слабость России очевидна. Полномасштабная слабость. И чем дольше Россия будет держать свои войска и наемников на нашей земле, тем больше хаоса, боли и проблем для себя потом получит. Это тоже очевидно. Украина способна оградить Европу от расползания российского зла и хаоса. Сохраняем нашу крепость, единство и силу. Все наши командующие, все наши воины знают, что делать», - подчеркнул Владимир Зеленский.

Ранее, как писал сайт Charter97.org, главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин заявил о начале военного переворота. Войска ЧВК «Вагнер» уже взяли Ростов-на-Дону и вошли в Воронежскую область РФ. В Ростове Пригожин анонсировал поход на Москву. Передовые колонны «Вагнера» на бронетехнике уже вошли в Воронежскую область РФ и движутся в сторону Москвы. Российские и международные СМИ сообщили, что Воронеж взят Пригожиным без боя.

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