Анджей Дуда привел армию Польши в состояние повышенной боеготовности 9 24.06.2023, 13:48

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Решение принято из-за событий в России.

Президент Польши Анджей Дуда приказал привести армию в состояние повышенной боевой готовности на фоне сообщений о военном мятеже в России, сообщает BILD.

Другие страны Евросоюза пока что не отреагировали на начавшийся военный конфликт внутри России. Представители стран ЕС сообщают, что следят за ситуацией. С таким заявлением, в частности, выступил представитель канцлера Германии Олафа Шольца и представитель французского правительства в Елисейском дворце.

Представитель НАТО сообщил Financial Times, что военный блок также «следит за ситуацией».

Ранее, как писал сайт Charter97.org, главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин заявил о начале военного переворота. Войска ЧВК «Вагнер» уже взяли Ростов-на-Дону и вошли в Воронежскую область РФ. В Ростове Пригожин анонсировал поход на Москву. Передовые колонны «Вагнера» на бронетехнике уже вошли в Воронежскую область РФ и движутся в сторону Москвы. Российские и международные СМИ сообщили, что Воронеж взят Пригожиным без боя. Передовые части «Вагнера» на танках вошли в Липецкую область РФ.

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