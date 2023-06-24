Российские войска понесли серьезные потери в боях с идущими на Москву «вагнеровцами» 7 24.06.2023, 13:59

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Потери боевиков Пригожина значительно меньше.

OSINT-проект Oryx начал вести подсчет потерь техники в вооруженном конфликте ВС РФ и ЧВК «Вагнер». Пока потери армии РФ значительно больше, сообщают «Важные истории».

В ходе боевых действий против наемников Евгения Пригожина российские военные потеряли самолет Ил-22, два вертолета, предназначенных для радиоэлектронной борьбы, один вертолет Ми-35, боевую машину тигр и военный КамАЗ. Авиация была уничтожена, а машины захвачены.

ЧВК «Вагнер», по данным Oryx, потеряла только один УАЗ.

Ранее о трех сбитых вертолетах сообщали российские телеграм-каналы и Пригожин. О сбитом в Воронежской области самолете писала Baza.

На видео: предположительно, падение сбитого военного самолета РФ в Воронежской области.

Ранее, как писал сайт Charter97.org, главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин заявил о начале военного переворота. Войска ЧВК «Вагнер» уже взяли Ростов-на-Дону и вошли в Воронежскую область РФ. В Ростове Пригожин анонсировал поход на Москву. Передовые колонны «Вагнера» на бронетехнике уже вошли в Воронежскую область РФ и движутся в сторону Москвы. Российские и международные СМИ сообщили, что Воронеж взят Пригожиным без боя. Передовые части «Вагнера» на танках вошли в Липецкую область РФ.

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