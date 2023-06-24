У штаба Минобороны РФ в Ростове прогремел мощный взрыв

У штаба Минобороны РФ в Ростове прогремел мощный взрыв4
- 24.06.2023, 14:03
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Также началась стрельба.
У штаба войск Минобороны России в Ростове прогремел взрыв и стрельба, сообщают российские СМИ.
Город находится в осаде. ЧВК «Вагнер» устанавливает блок-посты и минные заграждения.
«Что-то «хлопнуло» в районе штаба ЮВО», — пишет издание BILD со ссылкой на своих корреспондентов на месте событий.
«У штаба ЮВО случилась малопонятная стрельба (по другим данным, взрыв), сообщают с мест», — говорится в сообщении.
После этого «вагнеровцы» начали отгонять собравшихся там горожан, сообщает издание.
Город находится в осаде. ЧВК «Вагнер» устанавливает блок-посты и минные заграждения.
Ранее, как писал сайт Charter97.org, главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин заявил о начале военного переворота. Войска ЧВК «Вагнер» уже взяли Ростов-на-Дону и вошли в Воронежскую область РФ. В Ростове Пригожин анонсировал поход на Москву. Передовые колонны «Вагнера» на бронетехнике уже вошли в Воронежскую область РФ и движутся в сторону Москвы. Российские и международные СМИ сообщили, что Воронеж взят Пригожиным без боя. Передовые части «Вагнера» на танках вошли в Липецкую область РФ.