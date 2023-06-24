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У штаба Минобороны РФ в Ростове прогремел мощный взрыв

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  • 24.06.2023, 14:03
  • 13,574
У штаба Минобороны РФ в Ростове прогремел мощный взрыв

Также началась стрельба.

У штаба войск Минобороны России в Ростове прогремел взрыв и стрельба, сообщают российские СМИ.

Город находится в осаде. ЧВК «Вагнер» устанавливает блок-посты и минные заграждения.

«Что-то «хлопнуло» в районе штаба ЮВО», — пишет издание BILD со ссылкой на своих корреспондентов на месте событий.

«У штаба ЮВО случилась малопонятная стрельба (по другим данным, взрыв), сообщают с мест», — говорится в сообщении.

После этого «вагнеровцы» начали отгонять собравшихся там горожан, сообщает издание.

Город находится в осаде. ЧВК «Вагнер» устанавливает блок-посты и минные заграждения.

Ранее, как писал сайт Charter97.org, главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин заявил о начале военного переворота. Войска ЧВК «Вагнер» уже взяли Ростов-на-Дону и вошли в Воронежскую область РФ. В Ростове Пригожин анонсировал поход на Москву. Передовые колонны «Вагнера» на бронетехнике уже вошли в Воронежскую область РФ и движутся в сторону Москвы. Российские и международные СМИ сообщили, что Воронеж взят Пригожиным без боя. Передовые части «Вагнера» на танках вошли в Липецкую область РФ.

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