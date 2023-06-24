«Важные истории»: Ветеранам ЧВК «Вагнер» приказали ждать отмашки, чтобы присоединиться к мятежу 5 24.06.2023, 14:10

11,248

Приказ должен отдать лично Пригожин.

Пожелавшим поучаствовать в вооруженном мятеже ветеранам ЧВК «Вагнер» приказали ждать сигнала в полной боеготовности, рассказал «Важным историям» один из боевиков, участвовавших во вторжении в Украину.

«Мы ждем официального приказа от бати [Евгения Пригожина]. Росгвардия и армия отказываются выполнять приказы, а нам приказали ждать в полной боеготовности. Ближе к обеду должен быть приказ о дальнейших действиях», — сказал он.

Ранее, как писал сайт Charter97.org, главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин заявил о начале военного переворота. Войска ЧВК «Вагнер» уже взяли Ростов-на-Дону и вошли в Воронежскую область РФ. В Ростове Пригожин анонсировал поход на Москву. Передовые колонны «Вагнера» на бронетехнике уже вошли в Воронежскую область РФ и движутся в сторону Москвы. Российские и международные СМИ сообщили, что Воронеж взят Пригожиным без боя. Передовые части «Вагнера» на танках вошли в Липецкую область РФ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».