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«Важные истории»: Ветеранам ЧВК «Вагнер» приказали ждать отмашки, чтобы присоединиться к мятежу

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  • 24.06.2023, 14:10
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«Важные истории»: Ветеранам ЧВК «Вагнер» приказали ждать отмашки, чтобы присоединиться к мятежу

Приказ должен отдать лично Пригожин.

Пожелавшим поучаствовать в вооруженном мятеже ветеранам ЧВК «Вагнер» приказали ждать сигнала в полной боеготовности, рассказал «Важным историям» один из боевиков, участвовавших во вторжении в Украину.

«Мы ждем официального приказа от бати [Евгения Пригожина]. Росгвардия и армия отказываются выполнять приказы, а нам приказали ждать в полной боеготовности. Ближе к обеду должен быть приказ о дальнейших действиях», — сказал он.

Ранее, как писал сайт Charter97.org, главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин заявил о начале военного переворота. Войска ЧВК «Вагнер» уже взяли Ростов-на-Дону и вошли в Воронежскую область РФ. В Ростове Пригожин анонсировал поход на Москву. Передовые колонны «Вагнера» на бронетехнике уже вошли в Воронежскую область РФ и движутся в сторону Москвы. Российские и международные СМИ сообщили, что Воронеж взят Пригожиным без боя. Передовые части «Вагнера» на танках вошли в Липецкую область РФ.

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