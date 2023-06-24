Гиркин: «Вагнеровцы» разбили заставы Росгвардии в Липецкой области

Гиркин: «Вагнеровцы» разбили заставы Росгвардии в Липецкой области7
- 24.06.2023, 14:18
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Боевики Пригожина взяли трофеи на пути к Москве.
Военная техника ЧВК «Вагнер» передвигается по трассе М4 «Ростов-Воронеж-Москва» в сторону столицы РФ.
Об этом сообщает российское издание «Медиазона» со ссылкой на видео, которое было снятое очевидцем.
По его информации, видео было снято в Липецкой области. В колонне видно несколько боевых танков и несколько крытых грузовиков.
Также есть информация, что авиация РФ нанесла бомбовый удар по трассе М4 «Дон» – и якобы как раз по технике «пригожинцев». Также сообщается, что одну из колонн наемников атаковали в Воронежской области.
Но размбомбили не ее, а гражданские автомобили.
Позднее диверсант Игорь Гиркин (Стрелков) сообщил, что мятежники успешно прошли Воронеж и продвигаются по территории Липецкой области, а также хвастаются, что сбили передовые заставы «Росгвардии» и взяли трофеи.