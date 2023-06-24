В московских СИЗО «Водник» и «Бутырка» начались массовые бунты 11 24.06.2023, 14:22

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Заключенные ждут прихода Пригожина.

В московских СИЗО «Водник» и «Бутырка» начались массовые бунты заключенных, сообщают российские СМИ.

В СИЗО «Водник» содержатся, в частности, политзаключенный Владимир Кара-Мурза, а также фигуранты дела «Весны» Валентин Хорошенин и Евгений Затеев.

Кроме того, основательница «Руси сидящей» Ольга Романова рассказала о бунте в ростовской колонии. Ранее в Ростов-на-Дону вошли наемники его частной военной компании Пригожина.

Ранее, как писал сайт Charter97.org, главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин заявил о начале военного переворота. Войска ЧВК «Вагнер» уже взяли Ростов-на-Дону и вошли в Воронежскую область РФ. В Ростове Пригожин анонсировал поход на Москву. Передовые колонны «Вагнера» на бронетехнике уже вошли в Воронежскую область РФ и движутся в сторону Москвы. Российские и международные СМИ сообщили, что Воронеж взят Пригожиным без боя. Передовые части «Вагнера» на танках вошли в Липецкую область РФ.

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