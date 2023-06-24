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Путин в панике обзванивает столицы стран ОДКБ

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  • 24.06.2023, 14:30
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Путин в панике обзванивает столицы стран ОДКБ

Песков сообщил о результатах переговоров.

На фоне мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина Владимир Путин сегодня провел телефонные переговоры с правителями Казахстана, Узбекистана и Беларуси. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает ВВС.

«Президент проинформировал своих собеседников о ситуации», — сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, не уточнив, о какой именно ситуации идет речь.

«Касым-Жомарт Токаев отметил, что происходящие события — это внутреннее дело России», — говорится в сообщении пресс-службы президента Казахстана.

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