СМИ: Боевики «ЛДНР» перешли на сторону Пригожина и выдвигаются в Россию 4 24.06.2023, 14:38

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ЧВК «Вагнер» превратил Ростов в один большой укрепрайон.

В России продолжает набирать наоборот вооруженный мятеж ЧВК «Вагнер».

Известный российский правозащитник Владимир Осечкин со ссылкой на собственные источники в российских спецслужбах сообщает, что Пригожин готовит захваченный Ростов к длительной обороне - уже вскоре город станет одним большим укрепрайоном.

На своей странице в социальной сети Facebook Осечкин отметил, что Пригожин и его ЧВК будут использовать опыт ведения боевых действий в Бахмуте. По всей вероятности, именно Ростов станет основным штабом Пригожина, пока его армия продвигается в сторону Москвы.

По словам источника, в итоге Ростов будет разрушен кровопролитными боевыми действиями и превратиться в новый Бахмут.

Более того, Осечкин отмечает, что происходящее является спецоперацией Залужного и Буданова, которая войдет в учебнике истории.

Второй источник добавляет, что ЧВК ожидает помощи со стороны ОРДЛО, поскольку боевые подразделения «ЛДНР» согласились перейти на сторону Пригожина.

Ранее, как писал сайт Charter97.org, главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин заявил о начале военного переворота. Войска ЧВК «Вагнер» уже взяли Ростов-на-Дону и вошли в Воронежскую область РФ. В Ростове Пригожин анонсировал поход на Москву. Передовые колонны «Вагнера» на бронетехнике уже вошли в Воронежскую область РФ и движутся в сторону Москвы. Российские и международные СМИ сообщили, что Воронеж взят Пригожиным без боя. Передовые части «Вагнера» на танках вошли в Липецкую область РФ.

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