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Боевик ЧВК «Вагнер»: Оборона Шойгу прорвана, дальше идем на Москву

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  • 24.06.2023, 14:46
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Боевик ЧВК «Вагнер»: Оборона Шойгу прорвана, дальше идем на Москву

Воронежская и Липецкая области РФ перешли под контроль мятежников.

Военное формирование ЧВК Вагнер уже находится в Воронежской и Липецкой областях РФ. Боевики Пригожина сбили 3 вертолета, транспортный самолет и прорвали оборону кадровых российских оккупантов. Теперь они собираются идти на Москву и призывают не оказывать сопротивления.

В частности, в Сети появилось видео с обращением одного из боевиков Вагнера. Он анонсировал продвижение вагнеровцев на Москву, передает «Главред».

«Я сейчас нахожусь в частном секторе в Воронежской области, мы сбили уже 3 вертолета, один транспортный самолет, нас преследует плотный огонь. Мы прорвали оборону Шойгу. Дальше мы будем двигаться только на Москву. Просьба Вооруженные силы не оказывать нам сопротивления. Победа будет за нами», - подчеркнул боевик.

Ранее, как писал сайт Charter97.org, главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин заявил о начале военного переворота. Войска ЧВК «Вагнер» уже взяли Ростов-на-Дону и вошли в Воронежскую область РФ. В Ростове Пригожин анонсировал поход на Москву. Передовые колонны «Вагнера» на бронетехнике уже вошли в Воронежскую область РФ и движутся в сторону Москвы. Российские и международные СМИ сообщили, что Воронеж взят Пригожиным без боя. Передовые части «Вагнера» на танках вошли в Липецкую область РФ.

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