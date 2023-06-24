Как сейчас выглядит ситуация с переходом белорусско-российской границы
- 24.06.2023, 14:49
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Вопросов больше, чем ответов
Журналисты «Нашай Нівы» поинтересовались, что происходит сейчас в пунктах пропуска на белорусско-российской границе.
Вопросов больше, чем ответов
В специальных чатах, где люди обсуждают ситуацию на границе России и Беларуси, вопросов о ситуации в пунктах пропуска больше, чем ответов. Пользователи спрашивают, как обстановка, есть ли очереди, стал ли контроль более бдительным и продолжительным по времени.
Некоторые путешественники говорят, что особо ничего не изменилось, но обращают внимание на то, что дополнительные проверки могут быть и на пути к Москве из-за введения режима КТО.
Что касается очередей, то они есть, но не очень большие.
О том, что пробки на границе есть, свидетельствуют и данные сервиса «Яндекс Пробки».
От 20 до 40 минут на проезд
В Погранкомитете говорят, что если большие заторы и появляются, то довольно быстро разъезжаются. На проезд границы, по словам белорусских пограничников, уходит около 20-30 минут.
Наихудшие результаты по времени у тех, кто едет из Беларуси в Россию. Некоторые говорят, что на проезд границы уходит 40 минут.
Что касается движения в обратном направлении, то пользователи чата подтверждают слова белорусских пограничников. Человек, около полудня проезжавший через границу по трассе М-1 из России в Беларусь, утверждает, что на проход обоих пунктов пропуска потребовалось 25 минут.