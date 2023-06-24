СМИ: Передовая колонна «кадыровцев» подошла к Ростову-на-Дону 24.06.2023, 15:00

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В городе держат оборону мятежники ЧВК «Вагнер».

Чеченский «Ахмат» направили в Ростов для подавления военного мятежа Евгения Пригожина. По предварительной информации, в регион направлено порядка двух сотен «кадыровцев».

Российские СМИ сообщают, что передовые отряды «кадыровцев» появились подступах к городу.

Ранее, как писал сайт Charter97.org, главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин заявил о начале военного переворота. Войска ЧВК «Вагнер» уже взяли Ростов-на-Дону и вошли в Воронежскую область РФ. В Ростове Пригожин анонсировал поход на Москву. Передовые колонны «Вагнера» на бронетехнике уже вошли в Воронежскую область РФ и движутся в сторону Москвы. Российские и международные СМИ сообщили, что Воронеж взят Пригожиным без боя. Передовые части «Вагнера» на танках вошли в Липецкую область РФ.

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