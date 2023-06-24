«Беларуская выведка»: Лукашенко предложил перебросить в Москву Витебскую мобильную бригаду спецназа 33 24.06.2023, 15:15

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Диктатор напуган вооруженным мятежом Пригожина.

Как сообщает телеграм-канал «Беларуская выведка», сегодня ночью в 2:00 Лукашенко собирал силовую часть Совбеза. Вновь создан Оперативный штаб (по образцу 2020 года).

Центральные аппараты и областные управления МВД, КГБ, Погранкомитет получили приказ: «суббота - рабочий день, ожидать распоряжений»

Кроме того, Лукашенко говорил три раза за утро с Путиным и предложил на переброску в Москву Витебскую 201 мобильную бригаду ССО.

Ранее, как писал сайт Charter97.org, главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин заявил о начале военного переворота. Войска ЧВК «Вагнер» уже взяли Ростов-на-Дону и вошли в Воронежскую область РФ. В Ростове Пригожин анонсировал поход на Москву. Передовые колонны «Вагнера» на бронетехнике уже вошли в Воронежскую область РФ и движутся в сторону Москвы. Российские и международные СМИ сообщили, что Воронеж взят Пригожиным без боя. Передовые части «Вагнера» на танках вошли в Липецкую область РФ.

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