ГУР: Москва практически изолирована и готовится к осаде 6 24.06.2023, 15:24

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В России началась настоящая гражданская война.

Сейчас Москва практически изолирована российскими правоохранителями и военными подразделениями. В столицу России стягивают всю военную технику, которая до сих пор оставалась в резерве и приграничных регионах.

Об этом сообщает Telegram-канал Главного управления разведки Украины.

После демарша основателя ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина и начала движения наемников в сторону российской столицы - в ряде регионов России был объявлен режим контртеррористической операции.

В рамках КТО силовики получили разрешение на:

прослушивание любых разговоров и проверку переписки;

проведение задержаний и обысков без дополнительных согласований;

силовой доступ в частные и служебные помещения;

использование автомобильного транспорта граждан и организаций;

отключение всех видов связи;

«удаление физических лиц с участков местности и объектов».

«Сейчас Москва практически изолирована силами полицейских и военных подразделений. На каждом перекрестке и на выездах из города находятся усиленные патрули. По городу движется большое количество автобусов без номеров и опознавательных знаков с вооруженными людьми внутри. Остановлено движение межрегионального пассажирского транспорта», - пишет разведка.

В частности в столице России приостановлены грузовые, а также почтовые перевозки. Правоохранители проводят массовый досмотр транспорта с акцентом на большие закрытые фургоны.

«Практически остановлено движение гражданского и служебного транспорта по федеральной автомобильной трассе М4 «Дон» (Москва - Воронеж - Ростов-на-дону - Краснодар - Новороссийск). Все полосы освобождены для движения военной и грузовой техники. На всех съездах с трассы выставлены вооруженные блок-посты.

Ранее, как писал сайт Charter97.org, главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин заявил о начале военного переворота. Войска ЧВК «Вагнер» уже взяли Ростов-на-Дону и вошли в Воронежскую область РФ. В Ростове Пригожин анонсировал поход на Москву. Передовые колонны «Вагнера» на бронетехнике уже вошли в Воронежскую область РФ и движутся в сторону Москвы. Российские и международные СМИ сообщили, что Воронеж взят Пригожиным без боя. Передовые части «Вагнера» на танках вошли в Липецкую область РФ.

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