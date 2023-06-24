Carlsberg продаст российскую компанию «Балтика» 3 24.06.2023, 15:40

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Соглашение уже подписано.

Датская пивоваренная корпорация Carlsberg Group подписала соглашение о продаже своего российского бизнеса — компании «Балтика», сообщает пресс-служба Carlsberg Group.

«Подписание соглашения о продаже российского бизнеса — очень важная веха в очень сложном процессе разделения и продажи. Несмотря на то, что это был масштабный проект, для нас было важно найти наилучшее возможное решение для всех заинтересованных сторон, включая более восьми тысяч наших сотрудников в России», — говорится в заявлении Carlsberg Group.

Сделка ожидает одобрения со стороны регулирующих органов России. Когда она будет завершена, в Carlsberg не уточнили.

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