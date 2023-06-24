«Переворот в РФ не просто готовился, но и идет по плану» 1 24.06.2023, 16:21

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Фото: Anadolu

Ближайшие два дня - решающие.

Путин выступил . Ясно, что, он шантажу не поддастся. Он отдал приказ на подавление мятежа. Логика понятна. Теперь вопрос, насколько заговор глубок. Будут ли спецслужбы и органы противостоять мятежу, пишет в своем телеграм-канале лидер российского движения «Гражданская солидарность» Георгий Федоров.

Пока Пригожин владеет инициативой. Следующий его шаг – это провозглашение начала революции и смены Путина. Дальше, как я говорил выше. Еще раз, уверен, что переворот не просто готовился, но и идет по плану. Ближайшие два дня решающие. Москву попытаются захватить и установить над ней контроль. Иначе мятеж не имел смысла. Ставки огромны. Это попытка февраля.ниц страны усилена. Она призвала сограждан не выезжать ни в какую часть России.

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