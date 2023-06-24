CNN: Следующие 24 часа будут для Путина критическими 6 24.06.2023, 17:04

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Военные неудачи в Украине - одна из главных причин мятежа.

Следующие 24 часа будут для российского диктатора Путина критическими, считает CNN (перевод — unian.net). Американские аналитики называют вооруженный мятеж Пригожина «самой серьезной угрозой» для Путина за все 23 года власти.

Эксперты называют военные неудачи в Украине одной из главных причин этого мятежа. И единственное, что сейчас может спасти московскую элиту от краха, - это братоубийство.

Отдельно американцы пишут, что Кремль вряд ли стоит за мятежем Пригожина, на что указывает фактически признание российских властей о потере контроля над Ростовом-на-Дону.

Однако у CNN есть подозрения, что Пригожин какое-то время это планировал, так как наемники «Вагнера» очень быстро собрались и двинулись в Ростов. «Это сложно сделать спонтанно за день», - говорится в статье.

По мнению аналитиков, возможно, Пригожин хотел просто подтолкнуть Путина к смене военного руководства, но реакция кремлевского диктатора, назвавшего действия своего «повара» «предательством» и «ножом в спину», говорит, что у главаря «Вагнера» ничего не получилось.

Информацию о том, как легко «вагнеровцы» передвигаются по России в направлении Москвы обозреватели расценили как проявление слабости Москвы - после ударов БПЛА по Кремлю в мае 2023-го.

Также CNN считает, что военный мятеж, прежде всего, на руку Украине, так как эти события могут изменить ход войны в пользу Киева.

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