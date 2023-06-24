Официально: ВСУ удалось освободить захваченную с 2014 года землю 24.06.2023, 17:09

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Речь идет о позициях под самым Донецком.

Украинские военные под Красногоровкой Донецкой области удалось освободить несколько позиций, которые находились под российской оккупацией с 2014 года. Произошло это около недели назад.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень.

«Под Красногоровкой украинские штурмовые подразделения в результате хорошо спланированного контрвыпада завладели несколькими позициями, которые удерживались с 2014 года. Это так называемая территория «ДНР», под самым Донецком», - заявил он.

Шершель добавил, что новость опоздала на неделю по тактическим соображениям.

По его словам, освободить позиции удалось благодаря хорошо подготовленному штурму, имитации действий, поддержке авиации и тяжелой технике. ВСУ уже провели разминирование определенных участков.

«Наши штурмовые подразделения продвинулись вперед достаточно неожиданно для врага. И в течение недели враг принимает все меры, чтобы выбить нас из этих позиций: ежедневно штурмы идут, тяжелые обстрелы, но все бесполезно2, - подчеркнул спикер Сил обороны Украины.

Он добавил, что для Украины освобождение позиций под Красногоровкой имеет «более символическое значение, принципиальный момент» и некоторое улучшение тактического положения ВСУ.

Освобождение Красногоровки

Ранее сервис Deepstate заявлял, что украинские военные освободили 510 квадратным метров под Красногоровской в Донецкой области, однако до этого момента подтверждения не было.

В Минобороны Украины сообщили, что украинские военные продолжают активно проводить наступательные действия. ВСУ уже удалось остановить врага на Купянском и Лиманском направлениях, а на Юге имеют успешные продвижения.

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