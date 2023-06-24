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РФ грозит еще один «удар в спину»

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  • 24.06.2023, 17:57
  • 4,056
РФ грозит еще один «удар в спину»

Появился перехват разговора россиян в Украине.

Российские оккупанты, которые находятся на юге Украины, способны нанести «удар в спину» РФ, пишет «Униан».

Члены российской 205-й бригады, которые орудуют на Херсонском направлении, могут перестать использовать свои пушки против украинцев, об этом свидетельствует перехват разговора противников.

Вот о чем говорили захватчики:

- Красавчик!

- Все х..ня, сейчас мы свои пушки развернем в Россию….

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