РФ грозит еще один «удар в спину»3
- 24.06.2023, 17:57
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Появился перехват разговора россиян в Украине.
Российские оккупанты, которые находятся на юге Украины, способны нанести «удар в спину» РФ, пишет «Униан».
Члены российской 205-й бригады, которые орудуют на Херсонском направлении, могут перестать использовать свои пушки против украинцев, об этом свидетельствует перехват разговора противников.
Вот о чем говорили захватчики:
- Красавчик!
- Все х..ня, сейчас мы свои пушки развернем в Россию….