закрыть
24 июня 2023, суббота, 18:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

BRIEF: Пригожин действует по методичке Эдварда Люттвака

17
  • 24.06.2023, 18:03
  • 19,584
BRIEF: Пригожин действует по методичке Эдварда Люттвака

Следующий этап — взятие под контроль телерадиокомпаний и нейтрализация руководства страны.

Российский Telegram-канал BRIEF проанализировал методы, которые используют мятежники Евгения Пригожина:

— Пригожин действует в соответствии с методичкой Эдварда Люттвака «Государственный переворот». Он прекрасно понимает, что для того, чтобы взять в свои руки власть ему нужно: время, захват оперативных штабов, переход части Вооруженных Сил РФ и силовых ведомств на его сторону и нейтрализация руководства страны.

Со стремлением выиграть время связан обход Воронежа и Липецка. Решится или нет вопрос с привлечением на свою сторону сил Минобороны РФ — станет ясно с приближением к Москве. Следующий этап - взятие под контроль телерадиокомпаний и нейтрализация руководства страны.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Операция «огонь по штабам» входит в решающую фазу
Операция «огонь по штабам» входит в решающую фазу Леонид Невзлин
Айболит из бобруйской зоны
Айболит из бобруйской зоны Ирина Халип
Путин раскрыл карты
Путин раскрыл карты Петр Олещук
Момент истины
Момент истины Леонид Невзлин