BRIEF: Пригожин действует по методичке Эдварда Люттвака

BRIEF: Пригожин действует по методичке Эдварда Люттвака17
- 24.06.2023, 18:03
- 19,584
Следующий этап — взятие под контроль телерадиокомпаний и нейтрализация руководства страны.
Российский Telegram-канал BRIEF проанализировал методы, которые используют мятежники Евгения Пригожина:
— Пригожин действует в соответствии с методичкой Эдварда Люттвака «Государственный переворот». Он прекрасно понимает, что для того, чтобы взять в свои руки власть ему нужно: время, захват оперативных штабов, переход части Вооруженных Сил РФ и силовых ведомств на его сторону и нейтрализация руководства страны.
Со стремлением выиграть время связан обход Воронежа и Липецка. Решится или нет вопрос с привлечением на свою сторону сил Минобороны РФ — станет ясно с приближением к Москве. Следующий этап - взятие под контроль телерадиокомпаний и нейтрализация руководства страны.