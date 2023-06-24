BRIEF: Пригожин действует по методичке Эдварда Люттвака 17 24.06.2023, 18:03

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Следующий этап — взятие под контроль телерадиокомпаний и нейтрализация руководства страны.

Российский Telegram-канал BRIEF проанализировал методы, которые используют мятежники Евгения Пригожина:

— Пригожин действует в соответствии с методичкой Эдварда Люттвака «Государственный переворот». Он прекрасно понимает, что для того, чтобы взять в свои руки власть ему нужно: время, захват оперативных штабов, переход части Вооруженных Сил РФ и силовых ведомств на его сторону и нейтрализация руководства страны.

Со стремлением выиграть время связан обход Воронежа и Липецка. Решится или нет вопрос с привлечением на свою сторону сил Минобороны РФ — станет ясно с приближением к Москве. Следующий этап - взятие под контроль телерадиокомпаний и нейтрализация руководства страны.

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