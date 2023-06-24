В Ростове массово скупают хлеб, крупы и другие продукты 6 24.06.2023, 18:19

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Прилавки магазинов опустели.

В то время как жители Москвы массово покидают город, жители Ростова-на-Дону начали массово сметать с полок магазинов хлеб, крупы, воду и другие продукты.

Об этом сообщает «Апостроф» со ссылкой на российские СМИ.

Пустые полки магазинов присылают местные жители разных районов Ростова-на-Дону. Они пишут о том, что уже в 12 часов дня хлеб купить невозможно, также люди раскупили все недорогие крупы.

Сотрудники местного сетевого магазина рассказали о том, пополнить товары они пока что не могут.

«Фуры с товаром стоят на въездах в Ростов, из-за мер безопасности их просто не пускают. Хлеба у нас сегодня уже, пожалуй, не будет», — рассказали россияне.

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