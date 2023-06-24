Убрал ли Лукашенко из своего дворца кувалду «вагнеровцев»?5
- 24.06.2023, 18:36
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Еще 31 мая в резиденции диктатора хвастались символом мятежника Пригожина.
Еще 31 мая лукашенковские пропагандисты хвастались, что во дворце диктатора на почетном месте находится символ ЧВК «Вагнера» — кувалда.
Также Лукашенко дарил кувалду своему пропагандисту Григорию Азаренку.
«Чтобы знали», — сказал тогда диктатор.
В интервью сайту Charter97.org координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко высказал мнение, что Лукашенко участвует в мятеже на стороне Пригожина