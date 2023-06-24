Убрал ли Лукашенко из своего дворца кувалду «вагнеровцев»? 5 24.06.2023, 18:36

6,182

Еще 31 мая в резиденции диктатора хвастались символом мятежника Пригожина.

Еще 31 мая лукашенковские пропагандисты хвастались, что во дворце диктатора на почетном месте находится символ ЧВК «Вагнера» — кувалда.

Также Лукашенко дарил кувалду своему пропагандисту Григорию Азаренку.

«Чтобы знали», — сказал тогда диктатор.

В интервью сайту Charter97.org координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко высказал мнение, что Лукашенко участвует в мятеже на стороне Пригожина

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».