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Убрал ли Лукашенко из своего дворца кувалду «вагнеровцев»?

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  • 24.06.2023, 18:36
  • 6,182
Убрал ли Лукашенко из своего дворца кувалду «вагнеровцев»?

Еще 31 мая в резиденции диктатора хвастались символом мятежника Пригожина.

Еще 31 мая лукашенковские пропагандисты хвастались, что во дворце диктатора на почетном месте находится символ ЧВК «Вагнера» — кувалда.

Также Лукашенко дарил кувалду своему пропагандисту Григорию Азаренку.

«Чтобы знали», — сказал тогда диктатор.

В интервью сайту Charter97.org координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко высказал мнение, что Лукашенко участвует в мятеже на стороне Пригожина

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