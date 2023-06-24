Израильский офицер: В Москве армию Пригожина ждет «спящее подкрепление» 6 24.06.2023, 18:23

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Игаль Левин сравнил действия «вагнеровцев» с талибами.

Офицер Армии обороны Израиля, военный аналитик Игаль Левин заявил, что боевики частной военной кампании «Вагнер» действуют как талибы.

Он предположил у себя в телеграм-канале, что в Москве, в сторону которой прямо сейчас движутся наемники ЧВК, их уже может ждать подкрепление.

«В плане тактики «пригожинцы» действуют как талибы. Одна военизированная часть идет маршем на столицу. Другая часть (спящие ячейки на гражданке) сидят в Москве и ждут сигнал от «повара», - уверен Левин.

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