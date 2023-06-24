Google согласился выплатить компенсацию тем, кто пользовался поиском с 2006 по 2013 год 24.06.2023, 18:35

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Речь идет о $23 миллионах.

Компания Google согласилась урегулировать коллективный иск, который длился 13 лет и дошел до Верховного суда США. Иск был подан в 2010 году из-за того, что Google без согласия пользователей передавал их поисковые запросы сторонним сайтам, пишут «Детали».

В рамках соглашения компания выплатит 23 миллиона долларов пользователям, которые использовали поисковик Google в период с 2006 по 2013 год и переходили по ссылкам из результатов поиска – по 7,7 доллара каждому пользователю.

Иск против Google был подан в 2010 году из-за того, что компания без согласия пользователей передавала их поисковые запросы сторонним сайтам. Это нарушало законы о конфиденциальности и противоречило обещаниям Google своим пользователям. Поисковые запросы могли содержать личную информацию, такую как имя, адрес, номер телефона или кредитной карты.

В 2015 году суд одобрил компромиссное решение на сумму 8,5 миллиона долларов, но большая часть денег пошла на поддержку некоммерческих организаций, занимающихся защитой частной жизни в интернете. Один из участников иска оспорил это решение и добился его пересмотра Верховным судом. В 2019 году дело вернулось в окружной суд, где было достигнуто новое соглашение.

По условиям урегулирования Google не признает свою вину, но обязуется раскрыть на своем сайте, как поисковые запросы пользователей передаются сторонним сайтам. Кроме того, компания выплатит компенсацию всем пользователям, которые подадут заявку на сайте урегулирования до 31 июля 2023 года. Размер компенсации составит примерно 7,7 доллара на человека.

Окончательное одобрение урегулирования запланировано на 12 октября 2023 года. Выплаты может получить любой, кто имел доступ к компьютеру и интернету в этот период времени. Для получения компенсации от Google посетите сайт урегулирования.

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