Как повлияют события в России на фронт в Украине 1 24.06.2023, 18:54

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Александр Коваленко

Анализ эксперта.

После начала вооруженного мятежа в России ситуация на оккупированных украинских территориях изменится однозначно. Но произойдет это только при определенных условиях. Об этом ТСН рассказал военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

«Сегодня мы можем рассматривать несколько сценариев. Среди них - победа одной стороны или другой. В любом случае для Украины критические изменения в зоне боевых действий возможны будут только в том случае, когда этот конфликт будет затяжным.

Если эта конфронтация действительно перерастет в полноценную гражданскую войну, именно тогда возможны существенные изменения в зоне боевых действий. Это не сразу произойдет, а после того, как пострадает система управления российскими войсками, передовыми подразделениями, моральное состояние, когда они не будут понимать, от кого получать приказы.

Пока говорить о каких-то положительных изменениях для нас в зоне боевых действий нельзя. Но если в России будет достаточно затяжная конфронтация, тогда это только негативно будет влиять на боеспособность российской группировки. Это нам будет на пользу», - говорит Александр Коваленко.

Если физически уничтожают Пригожина

- Это возможно, – говорит Коваленко. – Возможны два варианта: или Пригожину находят замену, но она вряд ли будет полноценной. Дело в том, что многое держится на личности Пригожина, на его харизме. Второй вариант после возможного уничтожения Пригожина – ситуация начнет сходить на нет. Глобального продолжения не будет происходить.

С учетом того, что подчиненные Пригожина сейчас захватывают российские города, то, конечно, возможны и совсем другие сценарии развития событий.

Будет ли Россия обстреливать города Украины

На вопрос о том, возможно ли уменьшение обстрелов Украины ракетами и дронами-камикадзе из-за того, что Россия сейчас занята другим, Коваленко ответил нам так:

«Все это происходит согласно графику оккупантов. Пока они, ракеты и дроны, как летели, так и будут лететь. Все зависит от событий в России, пока все происходит по их графику».

К этому эксперт, резюмируя, добавил, что стоит подчеркнуть, что оккупанты Пригожина за несколько месяцев не смогли полноценно захватить маленький украинский городок Бахмут, но за считанные часы подчиненные Пригожина достались участков в 300 км от Москвы.

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