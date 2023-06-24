СМИ: Российские власти боятся реальных боев за Москву 5 24.06.2023, 19:00

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В Кремле до последнего считали бунт Пригожина блефом.

В администрации президента РФ опасаются, что с подходом к Москве наемники Евгения Пригожина могут начать бои на блокпостах, которые выставили для их задержания. Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на источники близкие к Кремлю.

Они утверждают, что 23 июня и в ночь на 24 июня чиновники считали, что «Пригожин блефует» и пытается «что-то для себя выторговать».

Мнение поменялось после якобы взятия «вагнеровцами» под контроль Ростова-на Дону.

Источники издания утверждают, что опасаясь боев, верхушка Кремля пыталась решить все дипломатическим путем. Якобы Александр Харичев, близкий соратник главы политического блока Кремля Сергея Кириенко, и глава управления президента РФ по внутренней политике Андрей Ярин обзванивали российских губернаторов и системных политиков и просили их комментировать ситуацию «мягко и без перехода на личность Пригожина».

Потом, якобы им дали команду называть главаря ЧВК Вагнер «предателем». Они не сообщили, что произвело к таким изменениям, и были ли переговоры между Пригожиным и кем-то со стороны Путина.

Издание со ссылкой на источники, близкие к правительству РФ и близкие к Кремлю, утверждает, что активность Пригожина заметили две недели назад, когда ему поставили условие о переходе на службу в МО РФ.

Пригожин категорически отказался подписывать соглашение с военным ведомством, при этом предпринимал неформальные попытки обойти поручение Путина.

Один из источников, близких к АП, признает, что в Кремле проблему недооценили и просто обсуждали, «риск именно военного мятежа сочли нулевым».

При этом чиновники признают, что сам факт того, власти допустили начало бунта Пригожина, ударит по статусу и рейтингу Путина при любом исходе.

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