Понедельник объявили нерабочим днем в Москве 9 24.06.2023, 19:11

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Основанием названа «минимизации рисков».

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение объявить понедельник нерабочим днем.

Исключение составят органы власти в столице РФ и предприятий непрерывного цикла, оборонно-промышленный комплекс, городские службы. Основанием названа «минимизации рисков».

Он призвал максимально воздерживаться от поездок по городу, сообщать о нештатных ситуациях и происшествиях и предупредил о возможном перекрытии движения в отдельных кварталах и на отдельных дорогах.

Ранее, как писал сайт Charter97.org, главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин заявил о начале военного переворота. Войска ЧВК «Вагнер» уже взяли Ростов-на-Дону и вошли в Воронежскую область РФ. В Ростове Пригожин анонсировал поход на Москву. Передовые колонны «Вагнера» на бронетехнике уже вошли в Воронежскую область РФ и движутся в сторону Москвы. Российские и международные СМИ сообщили, что Воронеж взят Пригожиным без боя. Передовые части «Вагнера» на танках вошли в Липецкую область РФ.

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