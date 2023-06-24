Путин посеял «зубы дракона» - взошли наемники «Вагнера» 1 24.06.2023, 19:11

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В истории, которую любит приводить в пример хозяин Кремля, так бывало.

Какой контраст. Буквально на днях, на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге Путин был в прекрасном расположении духа и излучал стабильность, мол, «экономика крепка», «украинское контрнаступление буксует», начатую им войну РФ «выиграет», пишет обозреватель «Немецкой волны» Роман Гончаренко.

Неделю спустя, в субботу, 24 июня, этот же Путин выступил с видеообращением и с каменным лицом обвинил основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в «предательстве», правда - не назвав его по имени. Из Ростова-на-Дону и других российских городов начали поступать фото и видео, которых общество не видело с чеченской войны, а Москва с 1993 года - готовая к использованию против своих граждан бронетехника на улицах. Система, казавшая стабильной, зашаталась.

Путин посеял зубы дракона - взошли наемники «Вагнера»

В истории, которую любит приводить в пример хозяин Кремля, так бывало. В ГДР в октябре 1989 года громко отпраздновали 40-летие республики, а через месяц рухнула Берлинская стена. Владимир Путин, который тогда был агентом КГБ в Дрездене, видел все своими глазами. Правда, это было в мирное время, и в ГДР все закончилось мирно. В России это уже невозможно. Глава Кремля привел в своем обращении другой пример - проигранную Первую мировую войну, революцию в России 1917 года и гражданскую войну. Он прав. Дело идет к этому, российская история повторяется.

То, что так будет, было понятно с самого начала вторжения России в Украину. Несправедливая война такого масштаба - это гигантский и безумный эксперимент, в том числе над собственной страной. В его успехе Путин не мог быть уверен, но решил рискнуть. Он предпочел не думать о том, что в истории захватнические войны редко заканчиваются успехом для агрессора. Накачав общество пропагандой, президент России посеял зубы дракона - ненависть, милитаристский и имперский угар, жестокость. И вот это все взошло - пока в виде наемников Пригожина.

Миф о непобедимом Путине рухнул

Трещины в путинской системе власти были видны и раньше. Чем дольше шла преступная и уже фактически проигранная война, тем заметнее они становились. Словесное противостояние между руководством Минобороны и главой известной своей жестокостью полукриминальной-полувоенной структуры шло не один месяц. Путин молчал, убедившись ранее, что без наемников его слабой армии не обойтись. Когда Пригожин в начале мая публично грязно выругал министра обороны Сергея Шойгу и главу Генштаба Валерия Герасимова, стало понятно: развязка приближается. Путин продолжал молчать. В числе первых риски озвучил в Telegram один из известных пропагандистов: «Так вот и случаются революции».

Путин тогда это явно не понял до конца, очевидно, думая, что напряжение удастся снять. Не удалось. Чем бы ни закончился мятеж Пригожина, Путин ему уже проиграл. Даже если бунт будет подавлен, а его предводитель убит или задержан, страна почувствовала страх и слабость президента, обнадеживающих слов которого ждали его верные сторонники. Но Путин снова хранил молчание. Президент молчал всю ночь с пятницы на субботу, 24 июня, продолжая надеяться, что кровавой бойни и репутационных потерь удастся избежать. Теперь миф о непобедимом и просчитывающем все ходы главе Кремля окончательно рухнул. За этим бунтом могут последовать следующие, пока не падет вся путинская система власти.

Для Украины теперь открывается окно возможностей достичь успеха и освободить оккупированные Россией территории быстрее, чем надеялись в Киеве. Однако ожидать молниеносного краха путинской власти и окончания боевых действий не стоит. В России есть критическая масса тех, кто хочет продолжения войны. Их больше, чем тех, кто требовал войны до победного конца 100 лет назад. А тех, кто против войны, пока ничтожно мало, их голос слаб. Даже если Путин перестанет быть президентом, Россия в той или иной форме, скорее всего, будет продолжать войну по инерции - до полного поражения.

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