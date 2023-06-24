СМИ: Пригожин перебрасывает в Россию наемников из Сирии 2 24.06.2023, 19:20

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Главарь «Вагнера» действует при поддержке генерала Суровикина.

«Военный переворот» - заранее спланированная акция, не спонтанная. Обстрел «тыловых районов» ЧВК «Вагнер» стал лишь формальным поводом для запуска этого процесса, отмечает «24 канал» со ссылкой на российские телеграм-каналы.

Задумка по ликвидации ЧВК со стороны МО РФ действительно существовала. Пригожин был предупрежден, поэтому попытка и провалилась. Удары пришлись на пункты размещения – приманки. Никаких существенных потерь ЧВК не понесла. Предупредил Пригожина российский генерал Сергей Суровикин.

За последние два дня из САР (Сирийской Арабской Республики) было отозвано четыре группы бойцов ЧВК «Вагнер». Все они переправлялись самолётами Ил-76. Крайняя группа, в составе 139 человек, прибыла сегодня в 04:30 в аэропорт Моздок, Северная Осетия. Судя по всему, ждут дальнейших указаний.

Сейчас одно можно сказать точно - музыка в Москве звучит всё громче.

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