Российские военные: Умирать за Москву никто не собирается 6 24.06.2023, 19:32

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Военнослужащие армии РФ рассказали о симпатиях к Пригожину.

Шесть кадровых офицеров ВС РФ на условиях анонимности рассказали The Moscow Times о том, что часть офицерского состава готова воевать на стороне ЧВК «Вагнер» или как минимум не мешать им продвигаться дальше.

Офицер одной из Подмосковных частей рассказал, что сегодня их подняли по тревоге и сейчас они готовятся к обороне Москвы: «Настроения такие, что умирать за Москву никто не собирается. Все понимают, что речь идет не о защите от врага, а о грязных внутренних разборках, смысла погибать из-за этого нет».

Офицер из зоны боевых действий в Украине рассказал, что многие военнослужащие разочарованы действиями Минобороны и симпатизируют Евгению Пригожину.

«Многие офицеры сейчас поддерживают Пригожина. По этой причине перед колоннами ЧВК открыты практически все дороги, по этой же причине им удалось без единого выстрела за несколько часов занять Ростов-на-Дону», — рассказывает собеседник.

По его словам, причина такого поведения офицерского корпуса в постоянной лжи Министерства обороны РФ. Он привел в пример ситуацию со снарядным голодом: «В зоне спецоперации с боеприпасами у всех плохо… Но эта ситуация долгое время умалчивалась, в МО кормили „завтраками“ и просто ничего не давали. Ситуация — е**тесь как хотите. Только Пригожин открыто озвучил эту проблему. За это, конечно, его уважают», — отметил источник.

Также он вспомнил, что основные претензии в офицерской среде вызвала мобилизация, когда в тыловые части привезли неподготовленных к боевым действиям людей. «Тогда скинули на нас всех алкоголиков и сказали, что из них нужно сделать солдат», — отметил источник.

Другой офицер Минобороны подтвердил, что многие военнослужащие могут поддержать Пригожина: «Среди части офицеров точно есть [симпатия к Пригожину]. Его так пиарили все время СВО, что почитатели Пригожина просто не могли не появиться, — сказал офицер Минобороны. — Думаю, на сторону Пригожина [в случае его успеха] перейдет [часть военных]. Просто по теории вероятности должен быть пласт поддерживающих, которые будут рады такому исходу. Видно отношение некоторых людей на видео из Ростова, я думаю, такие найдутся не только там».

Собеседник издания из штаба ЦВО признался, что пока в рядах военнослужащих — хаос. «Пока мы все в а**е. Он [Пригожин] е***лся. Я думаю, что большинство не поддерживает переворот. Больше всего меня волнует, как это повлияет на ход контрнаступа ВСУ. Они воспользуются этим и поднажмут».

Многие офицеры негативно относятся к мятежу Пригожина, но признают, что у него может быть поддержка. «Я думаю, что Пригожина могут поддерживать многие военные, но причины, по которым это происходит, могут сильно различаться. Мое мнение — госпереворот это пи***ц. Его нельзя допустить. А уж тем более госпереворот во время войны. Но я ожидал чего-то подобного. Рано или поздно бочка бы взорвалась», — сказал офицер из штаба одного из армейских округов.

«Не мало точно [поддерживают Пригожина]. Я считаю, что все это совсем невовремя. ВСУ могут воспользоваться этой ситуацией. Я не сторонник СВО, но раз уж начали — нужно заканчивать. И точно не поражением. Люди — такие существа, что пока они не будут уверены, кто победит, они не будут ничего делать. Если они будут уверены, что победа за „Вагнером“, они, само собой, будут переходить [на его сторону] в большом количестве», — сказал один из офицеров в штабе Восточного военного округа.

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