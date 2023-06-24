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«Вагнеровцы» наступают на столицу РФ 3-4 колоннами

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  • 24.06.2023, 19:42
  • 18,116
«Вагнеровцы» наступают на столицу РФ 3-4 колоннами

Передовые отряды уже в Подмосковье.

Несколько тысяч наступающих со стороны Ростова на Москву боевиков ЧВК «Вагер» разделилась на три или четыре колонны, сообщает прокремлевский военный телеграм-канал «Рыбарь».

Где сейчас находятся эти колонны «неясно». По данным «Рыбаря», сейчас активно перекапывается река Ока в Липецкой области, где планируется остановить продвижение боевиков «Вагнера» к Москве.

«Но при этом, ходят слухи о передовых отрядах в Кашире и Серпухове (местные жители говорят о некой стрельбе)», — отмечает телеграм-канал.

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